Зеленский уволил главу Сумской области после удара российских военных
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Сумской области Владимира Артюха после удара вооруженных сил (ВС) РФ по региону. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».
Согласно указу главы Украины, место Артюха займет генерал полиции Олег Григоров. Ранее он занимал руководящие должности в структуре Нацполиции в разных регионах страны.
13 апреля российские военные нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. В Минобороны рассказали, что в результате были ликвидированы более 60 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, Киев размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенных районов. Таким образом украинская сторона использует население страны в качестве живого щита.