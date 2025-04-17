Зеленский уволил главу Сумской области после удара российских военных

13 апреля российские военные нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. В Минобороны рассказали, что в результате были ликвидированы более 60 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, Киев размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенных районов. Таким образом украинская сторона использует население страны в качестве живого щита.