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/ Политика

Зеленский уволил главу Сумской области после удара российских военных

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Сумской области Владимира Артюха после удара вооруженных сил (ВС) РФ по региону. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».

Согласно указу главы Украины, место Артюха займет генерал полиции Олег Григоров. Ранее он занимал руководящие должности в структуре Нацполиции в разных регионах страны.

13 апреля российские военные нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. В Минобороны рассказали, что в результате были ликвидированы более 60 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, Киев размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенных районов. Таким образом украинская сторона использует население страны в качестве живого щита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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