Трамп назвал себя «не большим фанатом Зеленского»
Президент США Дональд Трамп сказал, что не является большим фанатом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Вместе с этим он заявил, что не считает его ответственным за конфликт на Украине.
«Я не обвиняю его, но я бы не сказал, что он сделал отличную работу. Я не большой его поклонник», – сказал Трамп.
Во время общения с журналистами Трамп также объявил о планах подписать сделку с Украиной по природным ресурсам на следующей неделе. Министр финансов США Скотт Бессент, который также находился в комнате, пояснил, что в основе сделки лежит соглашение, которое должно было быть подписано еще в феврале.
Украина и США должны были заключить сделку о редкоземельных металлах еще в конце февраля, но визит Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.