Трамп назвал себя «не большим фанатом Зеленского»

Во время общения с журналистами Трамп также объявил о планах подписать сделку с Украиной по природным ресурсам на следующей неделе. Министр финансов США Скотт Бессент, который также находился в комнате, пояснил, что в основе сделки лежит соглашение, которое должно было быть подписано еще в феврале.