Полиция БиГ попыталась задержать Милорада Додика в Восточном Сараеве
Сотрудники агентства по расследованию и защите Боснии и Герцеговины (SIPA) прибыли в административный центр правительства Республики Сербской в Восточном Сараеве, где находился президент Милорад Додик. Как сообщает портал Klix, силовики попытались осуществить задержание политика.
Но действиям сотрудников SIPA воспрепятствовали представители министерства внутренних дел Республики Сербской, не позволившие задержанию состояться.
В феврале суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил Додика к году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура страны запросила содействие силовиков в его задержании.
27 марта сербская газета «Политика» сообщила, что Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской, а также спикера парламента Ненада Стевандича. Ордеры были направлены во все страны, которые входят в систему Интерпола. По информации газеты, на данный момент они не являются основанием для действий, поскольку еще не прошли контроль Генерального секретариата Интерпола в отношении выполнения требований к их публикации.