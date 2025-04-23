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Полиция БиГ попыталась задержать Милорада Додика в Восточном Сараеве

Ведомости

Сотрудники агентства по расследованию и защите Боснии и Герцеговины (SIPA) прибыли в административный центр правительства Республики Сербской в Восточном Сараеве, где находился президент Милорад Додик. Как сообщает портал Klix, силовики попытались осуществить задержание политика.

Но действиям сотрудников SIPA воспрепятствовали представители министерства внутренних дел Республики Сербской, не позволившие задержанию состояться.

В феврале суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил Додика к году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура страны запросила содействие силовиков в его задержании.

27 марта сербская газета «Политика» сообщила, что Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской, а также спикера парламента Ненада Стевандича. Ордеры были направлены во все страны, которые входят в систему Интерпола. По информации газеты, на данный момент они не являются основанием для действий, поскольку еще не прошли контроль Генерального секретариата Интерпола в отношении выполнения требований к их публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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