Газета
Телеграм
/ Политика

FT: Европа пытается склонить Зеленского к территориальным уступкам

Ведомости

Великобритания, Франция и Германия активно обсуждают возможность компромиссного сценария для урегулирования конфликта на Украине, в рамках которого Киев может быть вынужден пойти на частичные территориальные уступки. Об этом сообщает источник Financal Times (FT), знакомый с ходом переговоров, проходящих в Лондоне.

По его словам, европейские столицы стремятся найти так называемую «зону приземления» – форму соглашения, которая позволила бы достичь прекращения огня, не заставляя Украину прямо пересекать свои «красные линии». Это обсуждение происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу ужесточения позиции США и признаков усталости от конфликта со стороны президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что ранее президент Украины Владимир Зеленский был готов согласиться с фактическим контролем России над Крымом и частью восточных областей в обмен на гарантии безопасности от Запада. Но, как пишет FT, при поддержке европейских государств он последовательно отказывается от любого официального признания российского суверенитета над этими территориями.

В то же время, несмотря на рост поддержки идеи перемирия среди украинского населения, большинство граждан категорически отвергают возможность передачи территорий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что терпение президента США Дональда Трампа иссякает, а украинский лидер идет вразрез усилиям по мирному урегулированию конфликта.

На уточняющий вопрос, выйдет ли Трамп из переговорного процесса, если Зеленский не сядет за стол до конца сегодняшнего дня, Левитт ответила: «Не до конца сегодняшнего дня, но президент ясно дал понять, что его разочарование растет, и он должен видеть, что дело движется к завершению».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных