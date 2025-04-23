FT: Европа пытается склонить Зеленского к территориальным уступкам

Отмечается, что ранее президент Украины Владимир Зеленский был готов согласиться с фактическим контролем России над Крымом и частью восточных областей в обмен на гарантии безопасности от Запада. Но, как пишет FT, при поддержке европейских государств он последовательно отказывается от любого официального признания российского суверенитета над этими территориями.