FT: Европа пытается склонить Зеленского к территориальным уступкам
Великобритания, Франция и Германия активно обсуждают возможность компромиссного сценария для урегулирования конфликта на Украине, в рамках которого Киев может быть вынужден пойти на частичные территориальные уступки. Об этом сообщает источник Financal Times (FT), знакомый с ходом переговоров, проходящих в Лондоне.
По его словам, европейские столицы стремятся найти так называемую «зону приземления» – форму соглашения, которая позволила бы достичь прекращения огня, не заставляя Украину прямо пересекать свои «красные линии». Это обсуждение происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу ужесточения позиции США и признаков усталости от конфликта со стороны президента США Дональда Трампа.
Отмечается, что ранее президент Украины Владимир Зеленский был готов согласиться с фактическим контролем России над Крымом и частью восточных областей в обмен на гарантии безопасности от Запада. Но, как пишет FT, при поддержке европейских государств он последовательно отказывается от любого официального признания российского суверенитета над этими территориями.
В то же время, несмотря на рост поддержки идеи перемирия среди украинского населения, большинство граждан категорически отвергают возможность передачи территорий.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что терпение президента США Дональда Трампа иссякает, а украинский лидер идет вразрез усилиям по мирному урегулированию конфликта.
На уточняющий вопрос, выйдет ли Трамп из переговорного процесса, если Зеленский не сядет за стол до конца сегодняшнего дня, Левитт ответила: «Не до конца сегодняшнего дня, но президент ясно дал понять, что его разочарование растет, и он должен видеть, что дело движется к завершению».