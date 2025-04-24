В Кремле заявили об ответных мерах на размещение инфраструктуры НАТО в Финляндии
Россия будет принимать необходимые меры в ответ на размещение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Le Point.
По его словам, у Москвы не было и нет конфликтов с Финляндией или Швецией, несмотря на их вступление в НАТО. Но любые действия, связанные с военным укреплением рядом с российской территорией, требуют адекватной реакции со стороны оборонных ведомств.
Песков подчеркнул, что российские военные будут принимать те меры, которые сочтут необходимыми для обеспечения безопасности страны. При этом он добавил, что Россия не испытывает враждебности по отношению к прибалтийским странам и не имеет к ним территориальных претензий.
В начале апреля Песков заявил, что между Россией и Финляндией было взаимовыгодное сотрудничество. Тем не менее финская сторона начала «затаскивать» военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. На данный момент отношения стран фактически сведены к нулю.