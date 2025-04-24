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В Кремле заявили об ответных мерах на размещение инфраструктуры НАТО в Финляндии

Ведомости

Россия будет принимать необходимые меры в ответ на размещение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Le Point.

По его словам, у Москвы не было и нет конфликтов с Финляндией или Швецией, несмотря на их вступление в НАТО. Но любые действия, связанные с военным укреплением рядом с российской территорией, требуют адекватной реакции со стороны оборонных ведомств.

Песков подчеркнул, что российские военные будут принимать те меры, которые сочтут необходимыми для обеспечения безопасности страны. При этом он добавил, что Россия не испытывает враждебности по отношению к прибалтийским странам и не имеет к ним территориальных претензий.

В начале апреля Песков заявил, что между Россией и Финляндией было взаимовыгодное сотрудничество. Тем не менее финская сторона начала «затаскивать» военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. На данный момент отношения стран фактически сведены к нулю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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