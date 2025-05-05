FT: китайские компании обходят пошлины США через поставки в третьи страны
Китайские компании все активнее используют поставки через третьи страны, чтобы скрыть подлинное происхождение продукции и избежать высоких тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в госструктурах ряда стран Юго-Восточной Азии.
На фоне пошлин китайские экспортеры прибегают к тактике, при которой товары направляются, например, в Малайзию, где получают новые сертификаты происхождения, после чего переправляются в США. В китайских социальных сетях, таких как Xiaohongshu, появляются объявления с предложениями помощи в так называемой «стирке по месту производства».
Среди услуг, продвигаемых анонимными посредниками, – переупаковка товаров в малазийских портах, смена маркировки и оформление поддельных сертификатов. Как заявили представители логистических компаний, подобные схемы позволяют товарам проходить американскую таможню как продукция из стран Юго-Восточной Азии.
При этом власти таких стран, как Южная Корея, Вьетнам и Таиланд, уже выразили обеспокоенность происходящим. Южнокорейская таможня, например, выявила в I квартале 2025 г. товары на сумму более $21 млн с поддельными данными о происхождении – большая их часть поступила из Китая и была предназначена для США.
Малайзия заявила, что рассматривает попытки обхода торговых ограничений как серьезные правонарушения и в случае подтверждения информации о манипуляциях с происхождением товаров готова сотрудничать с американскими властями в рамках расследований.
По оценке отраслевых консультантов, наряду с фальсификацией происхождения экспортеры также прибегают к занижению стоимости грузов, чтобы снизить сумму пошлин. Многие малые и средние компании в КНР считают, что использование «серых схем» – единственный способ сохранить доступ к ключевому рынку.
Тем временем крупные американские розничные компании выражают опасения, что сотрудничество с поставщиками, использующими подобные методы, может привести к конфискации товаров на границе и юридическим последствиям.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%.
4 мая Трамп заявил, что готов в какой-то момент снизить торговые пошлины для Китая, потому что сборы сейчас настолько высоки, что две крупнейшие экономики мира, по сути, прекратили вести торговлю друг с другом.