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FT: китайские компании обходят пошлины США через поставки в третьи страны

Ведомости

Китайские компании все активнее используют поставки через третьи страны, чтобы скрыть подлинное происхождение продукции и избежать высоких тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в госструктурах ряда стран Юго-Восточной Азии.

На фоне пошлин китайские экспортеры прибегают к тактике, при которой товары направляются, например, в Малайзию, где получают новые сертификаты происхождения, после чего переправляются в США. В китайских социальных сетях, таких как Xiaohongshu, появляются объявления с предложениями помощи в так называемой «стирке по месту производства».

Среди услуг, продвигаемых анонимными посредниками, – переупаковка товаров в малазийских портах, смена маркировки и оформление поддельных сертификатов. Как заявили представители логистических компаний, подобные схемы позволяют товарам проходить американскую таможню как продукция из стран Юго-Восточной Азии.

При этом власти таких стран, как Южная Корея, Вьетнам и Таиланд, уже выразили обеспокоенность происходящим. Южнокорейская таможня, например, выявила в I квартале 2025 г. товары на сумму более $21 млн с поддельными данными о происхождении – большая их часть поступила из Китая и была предназначена для США.

Малайзия заявила, что рассматривает попытки обхода торговых ограничений как серьезные правонарушения и в случае подтверждения информации о манипуляциях с происхождением товаров готова сотрудничать с американскими властями в рамках расследований.

По оценке отраслевых консультантов, наряду с фальсификацией происхождения экспортеры также прибегают к занижению стоимости грузов, чтобы снизить сумму пошлин. Многие малые и средние компании в КНР считают, что использование «серых схем» – единственный способ сохранить доступ к ключевому рынку.

Тем временем крупные американские розничные компании выражают опасения, что сотрудничество с поставщиками, использующими подобные методы, может привести к конфискации товаров на границе и юридическим последствиям.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%.

4 мая Трамп заявил, что готов в какой-то момент снизить торговые пошлины для Китая, потому что сборы сейчас настолько высоки, что две крупнейшие экономики мира, по сути, прекратили вести торговлю друг с другом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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