FT: китайские компании обходят пошлины США через поставки в третьи страны

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%.



4 мая Трамп заявил, что готов в какой-то момент снизить торговые пошлины для Китая, потому что сборы сейчас настолько высоки, что две крупнейшие экономики мира, по сути, прекратили вести торговлю друг с другом.