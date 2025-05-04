Трамп заявил о готовности снизить торговые пошлины для Китая в будущем

2 Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%. Позже американский лидер временно приостановил действие так называемых «зеркальных пошлин» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай послабления не затронули.