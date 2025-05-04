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Трамп заявил о готовности снизить торговые пошлины для Китая в будущем

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в какой-то момент снизить торговые пошлины для Китая, потому что сборы сейчас настолько высоки, что две крупнейшие экономики мира, по сути, прекратили вести торговлю друг с другом. Об этом глава Белого дома заявил в интервью NBC.

Трамп установил пошлины в размере 145% на поставки китайских товаров. Китай в ответ ввел тарифы в размере 125% на американский импорт. Эти меры могут стать причиной роста цен в США.

«В какой-то момент я собираюсь понизить их [пошлины], потому что иначе вы никогда не смогли бы вести с ними торговлю, а они очень хотят вести торговлю», – сказал Трамп.

Президент США также указал, что Китай сейчас якобы испытывает экономические трудности, поскольку торговые пошлины привели к существенному сокращению экспорта.

2 Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%. Позже американский лидер временно приостановил действие так называемых «зеркальных пошлин» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай послабления не затронули.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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