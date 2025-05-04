Трамп заявил о готовности снизить торговые пошлины для Китая в будущем
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в какой-то момент снизить торговые пошлины для Китая, потому что сборы сейчас настолько высоки, что две крупнейшие экономики мира, по сути, прекратили вести торговлю друг с другом. Об этом глава Белого дома заявил в интервью NBC.
Трамп установил пошлины в размере 145% на поставки китайских товаров. Китай в ответ ввел тарифы в размере 125% на американский импорт. Эти меры могут стать причиной роста цен в США.
«В какой-то момент я собираюсь понизить их [пошлины], потому что иначе вы никогда не смогли бы вести с ними торговлю, а они очень хотят вести торговлю», – сказал Трамп.
Президент США также указал, что Китай сейчас якобы испытывает экономические трудности, поскольку торговые пошлины привели к существенному сокращению экспорта.
2 Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%. Позже американский лидер временно приостановил действие так называемых «зеркальных пошлин» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай послабления не затронули.