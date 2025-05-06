Путин встретится генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Москве

10 мая президент России Владимир Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который прибудет в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.