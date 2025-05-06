Путин встретится генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Москве
10 мая президент России Владимир Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который прибудет в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В повестке встречи – обсуждение состояния и перспектив развития российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Особое внимание стороны уделят вопросам торгово-экономического взаимодействия, научно-технического сотрудничества, а также обменяются оценками международной и региональной повестки.
«По итогам переговоров планируется принять ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов», – пояснили в Кремле.
6 мая Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры стран в ходе общения подтвердили приверженность развитию отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российская сторона выразила готовность содействовать продвижению переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана. В ходе беседы Пезешкиан также поздравил лидера РФ и жителей страны с 80-летием Победы.