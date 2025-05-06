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Путин встретится генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Москве

Ведомости

10 мая президент России Владимир Путин проведет переговоры с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который прибудет в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В повестке встречи – обсуждение состояния и перспектив развития российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Особое внимание стороны уделят вопросам торгово-экономического взаимодействия, научно-технического сотрудничества, а также обменяются оценками международной и региональной повестки.

«По итогам переговоров планируется принять ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов», – пояснили в Кремле.

6 мая Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры стран в ходе общения подтвердили приверженность развитию отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российская сторона выразила готовность содействовать продвижению переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана. В ходе беседы Пезешкиан также поздравил лидера РФ и жителей страны с 80-летием Победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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