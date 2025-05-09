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Вэнс: Россия не может рассчитывать на те территории, которые она не контролирует

Ведомости

Россия не может рассчитывать на передачу территорий, которые остаются под контролем Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Наша позиция такова: мы не хотим, чтобы Украина рухнула. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной. Но Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не захватила. А именно это было прописано в их первоначальном плане мира», — сказал он в интервью Fox News.

Последние переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом прошли 25 апреля. Помощник президента Юрий Ушаков назвал их конструктивными, но позиции сторон остались неизменными. Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования Крым сохранит принадлежность к РФ.

В Кремле подчеркивают, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России и являются ее неотъемлемой частью. Владимир Путин отмечал, что речь идет о регионах в их административных границах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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