Вэнс: Россия не может рассчитывать на те территории, которые она не контролирует
Россия не может рассчитывать на передачу территорий, которые остаются под контролем Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Наша позиция такова: мы не хотим, чтобы Украина рухнула. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной. Но Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не захватила. А именно это было прописано в их первоначальном плане мира», — сказал он в интервью Fox News.
Последние переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом прошли 25 апреля. Помощник президента Юрий Ушаков назвал их конструктивными, но позиции сторон остались неизменными. Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования Крым сохранит принадлежность к РФ.
В Кремле подчеркивают, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России и являются ее неотъемлемой частью. Владимир Путин отмечал, что речь идет о регионах в их административных границах.