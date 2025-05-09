Вэнс: Россия не может рассчитывать на те территории, которые она не контролирует

«Наша позиция такова: мы не хотим, чтобы Украина рухнула. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной. Но Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не захватила. А именно это было прописано в их первоначальном плане мира», — сказал он в интервью Fox News.