Зарубин: фильм про Путина стал самой рейтинговой картиной за пять лет
Фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» стал самой рейтинговой документальной картиной среди всех телеканалов минимум за пять лет. Об этом сообщил соавтор работы журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Документальный фильм журналиста Зарубина и продюсера Медведевой о президенте РФ Владимире Путине приурочен к 25-летию с первой инаугурации Владимира Путина: в свой первый президентский срок он вступил 7 мая 2000 г.
«Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope писали, что показ «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» 4 мая в эфире на канале «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК) собрал у телеэкранов 7,9 млн россиян старше четырех лет, или 5,7% (рейтинг) населения страны в указанной аудитории.
Доля просмотров фильма превысила показатели телепередач на других каналах, которые шли в этом же слоте (с 21:00 по 22:38 4 мая). В частности, средняя доля спецвыпуска шоу «Маска» на НТВ (входит в «Газпром-медиа») составила 10%, а у телесериала «Операция «Карпаты-2» на «Рен ТВ» (принадлежит «Национальной Медиа Группе») она была равна 8,5%.