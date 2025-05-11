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Зарубин: фильм про Путина стал самой рейтинговой картиной за пять лет

Ведомости

Фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» стал самой рейтинговой документальной картиной среди всех телеканалов минимум за пять лет. Об этом сообщил соавтор работы журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Всю неделю мы с Саидой Медведевой получали все новые отклики», – написал он в Telegram.

Документальный фильм журналиста Зарубина и продюсера Медведевой о президенте РФ Владимире Путине приурочен к 25-летию с первой инаугурации Владимира Путина: в свой первый президентский срок он вступил 7 мая 2000 г.

«Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope писали, что показ «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» 4 мая в эфире на канале «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК) собрал у телеэкранов 7,9 млн россиян старше четырех лет, или 5,7% (рейтинг) населения страны в указанной аудитории. 

Доля просмотров фильма превысила показатели телепередач на других каналах, которые шли в этом же слоте (с 21:00 по 22:38 4 мая). В частности, средняя доля спецвыпуска шоу «Маска» на НТВ (входит в «Газпром-медиа») составила 10%, а у телесериала «Операция «Карпаты-2» на «Рен ТВ» (принадлежит «Национальной Медиа Группе») она была равна 8,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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