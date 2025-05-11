Зарубин: фильм про Путина стал самой рейтинговой картиной за пять лет

Доля просмотров фильма превысила показатели телепередач на других каналах, которые шли в этом же слоте (с 21:00 по 22:38 4 мая). В частности, средняя доля спецвыпуска шоу «Маска» на НТВ (входит в «Газпром-медиа») составила 10%, а у телесериала «Операция «Карпаты-2» на «Рен ТВ» (принадлежит «Национальной Медиа Группе») она была равна 8,5%.