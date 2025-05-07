Документальный фильм «России 1» о Путине посмотрели на ТВ почти 8 млн россиян

Документальный фильм «России 1» о Путине посмотрели на ТВ почти 8 млн россиянУмеренный интерес к киноленте связан с датой выхода и изменением медиапотребления
Показ документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» журналиста Павла Зарубина и продюсера Саиды Медведевой 4 мая в эфире на канале «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК) собрал у телеэкранов 7,9 млн россиян старше четырех лет, или 5,7% (рейтинг) населения страны в указанной аудитории. Такие данные предоставила по запросу «Ведомостей» исследовательская компания Mediascope. При расчетах, как уточнили в медиаизмерителе, учитывался домашний и дачный просмотр.
При этом доля (процент тех, кто смотрел трансляцию, от всей телеаудитории) документального фильма на ТВ оказалась выше средней доли канала «России 1» за 4 мая: показатели составили 21,1% и 15,2% соответственно. Превысила доля «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» и показатели телепередач на других каналах, которые шли в этом же слоте (с 21:00 по 22:38 4 мая). В частности, средняя доля спецвыпуска шоу «Маска» на НТВ (входит в «Газпром-Медиа») составила 10%, а у телесериала «Операция «Карпаты»-2» на «Рен ТВ» (принадлежит «Национальной Медиа Группе») она была равна 8,5%.
Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» приурочен к 25-летию с первой инаугурации Владимира Путина: в свой первый президентский срок он вступил 7 мая 2000 г. В фильме Путин заявил, что Россия «не готовилась специально» к спецоперации на Украине и хотела решить «проблему Донбасса мирными средствами». Кроме того, он отметил, что у нашего государства и без ядерного оружия достаточно сил и средств для завершения СВО с «нужным результатом». Также президент сообщил, что постоянно размышляет о том, кто мог бы стать преемником на высшем государственном посту: «Но в конечном счете выбор за людьми, за российским народом».
Умеренный интерес к документальному фильму, вероятно, связан с тем, что зрители не ожидали услышать в нем много новых важных заявлений главы государства, предполагает политтехнолог Олег Захаров: «Насыщенная повестка Путина в последние недели в СМИ и так транслировалась активно».
Кроме того, фильм вышел в праздничный день, отмечает политолог Александр Немцев: «И, вероятно, расчет был на то, что его будут смотреть в разных медиа в течение всех майских праздников».
На показатели телесмотрения, повлияло и смещение медиапотребления в интернет, солидарны руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко и замруководителя департамента политических проектов консалтинговой группы «Полилог» Артур Заббаров. После премьеры в самых восточных регионах страны основные заявления президента опубликовали Telegram-каналы и СМИ на своих сайтах, и это, безусловно, «забрало» часть аудитории у телеэфира, размышляет Минченко. В то же время интернет существенно увеличил аудиторию телепродукта, говорит Заббаров: «Фильм создал вирусную информационную волну в интернете, показательный пример – посты о «президентском кефире», который Путин предложил выпить Зарубину».
Бытовой образ президента в фильме используется как элемент, который подчеркивает его близость к народу, поясняет Заббаров. Также «док» показывает, что ситуация в порядке и под контролем, то есть формирует нужный эмоциональный фон для населения, продолжает он.
Ключевыми же в фильме стали тезисы Путина, которые конкретизируют его позицию по Украине и поясняют причины начала СВО, считает Немцев: «До россиян сейчас важно донести эти мысли, поскольку уже просматриваются возможности для разрешения конфликта».