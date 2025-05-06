Песков связал внимание к кефиру на столе у Путина с популярностью президента
Повышенное внимание к кефиру, который употребляет президент РФ Владимир Путин, демонстрирует консолидацию общества вокруг главы государства. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал информацию о том, что россияне начали активно приобретать кефир той же марки, которая была замечена на столе у президента в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия-1».
«Это популярность президента нашей страны. И это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства», – отметил Песков.
Документальный фильм о Путине вышел в эфир 4 мая в 21:00. Картина посвящена 25 годам его правления. В фильме президент РФ подчеркнул, что ни разу не пожалел о решении стать главой государства, а также рассказал о своем будущем преемнике.
Кроме того, в фильме были показаны детали быта и обстановки в кремлевской квартире президента. Оказалось, что в гостиной, где проходили иногда встречи с мировыми лидерами, расположены несколько светлых кресел, а на столике перед зеркалом установлен портрет императора Александра III. Путин отметил, что именно в этой комнате он пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином и 42-м президентом США Биллом Клинтоном в разные годы.