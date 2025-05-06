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Песков связал внимание к кефиру на столе у Путина с популярностью президента

Ведомости

Повышенное внимание к кефиру, который употребляет президент РФ Владимир Путин, демонстрирует консолидацию общества вокруг главы государства. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что россияне начали активно приобретать кефир той же марки, которая была замечена на столе у президента в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия-1».

«Это популярность президента нашей страны. И это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства», – отметил Песков.

Документальный фильм о Путине вышел в эфир 4 мая в 21:00. Картина посвящена 25 годам его правления. В фильме президент РФ подчеркнул, что ни разу не пожалел о решении стать главой государства, а также рассказал о своем будущем преемнике.

Кроме того, в фильме были показаны детали быта и обстановки в кремлевской квартире президента. Оказалось, что в гостиной, где проходили иногда встречи с мировыми лидерами, расположены несколько светлых кресел, а на столике перед зеркалом установлен портрет императора Александра III. Путин отметил, что именно в этой комнате он пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином и 42-м президентом США Биллом Клинтоном в разные годы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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