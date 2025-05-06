Песков связал внимание к кефиру на столе у Путина с популярностью президента

Кроме того, в фильме были показаны детали быта и обстановки в кремлевской квартире президента. Оказалось, что в гостиной, где проходили иногда встречи с мировыми лидерами, расположены несколько светлых кресел, а на столике перед зеркалом установлен портрет императора Александра III. Путин отметил, что именно в этой комнате он пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином и 42-м президентом США Биллом Клинтоном в разные годы.