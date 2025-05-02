Путин заявил, что никогда не жалел о решении стать президентом
У президента России Владимира Путина никогда не было сомнений или сожалений, что он стал главой государства. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент фильма опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Зарубин спросил у президента, не было ли за 25 лет на посту у него сомнений.
«Нет, никогда», – ответил Путин.
Документальный фильм про Путина выйдет в 21:00 4 мая на телеканале «Россия-1». Картина посвящена 25 годам правления президента РФ. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание» 30 апреля призвал зрителей посмотреть фильм, отметив высокий профессионализм его создателей.