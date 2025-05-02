Путин заявил, что никогда не жалел о решении стать президентом

У президента России Владимира Путина никогда не было сомнений или сожалений, что он стал главой государства. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент фильма опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.