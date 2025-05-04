Путин рассказал о своем будущем приемнике
Президент России Владимир Путин рассказал в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» о том, что постоянно думает о том, кто бы мог стать его преемником. При этом, как отмечает президент, выбор будет оставаться за гражданами страны.
«Когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», – подытожил Путин.
Путин также рассказывал, что у него никогда не было сомнений или сожалений, что он стал главой государства.
Документальный фильм про Путина выйдет в 21:00 4 мая на телеканале «Россия-1». Картина посвящена 25 годам правления президента РФ.