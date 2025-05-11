США заявили о существенном прогрессе в торговых переговорах с Китаем
США и Китай добились «существенного прогресса» после двухдневных переговоров в Швейцарии, направленных на деэскалацию торговой войны. Об этом заявили американский министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир, передает Bloomberg.
«Важно понимать, насколько быстро мы смогли прийти к соглашению», – отметил Грир, добавив, что, возможно, разногласия между сторонами были не столь существенными, как предполагалось ранее.
Бессент и Грир пообещали, что более подробная информация о достигнутых с Китаем договоренностях будет обнародована 12 мая.
Заявление представителей США было сделано после переговоров между Бессентом, Гриром и вице-премьером Китая Хэ Лифэном. Переговоры проходили под эгидой посла Швейцарии при ООН, чья резиденция использовалась в качестве площадки для команд двух стран.
Напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира резко усилилась после того, как президент США Дональд Трамп последовательно повысил тарифы на импорт из Пекина до 145%. Эти пошлины были введены по обвинения в поставках в США фентанила, из-за торгового профицита США с Китаем и ответных мер Пекина, принятых после первого повышения пошлин Трампом. Китай, в свою очередь, повысил торговые пошлины на американские товары до 125%.