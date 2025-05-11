США заявили о существенном прогрессе в торговых переговорах с Китаем

Напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира резко усилилась после того, как президент США Дональд Трамп последовательно повысил тарифы на импорт из Пекина до 145%. Эти пошлины были введены по обвинения в поставках в США фентанила, из-за торгового профицита США с Китаем и ответных мер Пекина, принятых после первого повышения пошлин Трампом. Китай, в свою очередь, повысил торговые пошлины на американские товары до 125%.