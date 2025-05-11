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США заявили о существенном прогрессе в торговых переговорах с Китаем

Ведомости

США и Китай добились «существенного прогресса» после двухдневных переговоров в Швейцарии, направленных на деэскалацию торговой войны. Об этом заявили американский министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир, передает Bloomberg.

«Важно понимать, насколько быстро мы смогли прийти к соглашению», – отметил Грир, добавив, что, возможно, разногласия между сторонами были не столь существенными, как предполагалось ранее.

Бессент и Грир пообещали, что более подробная информация о достигнутых с Китаем договоренностях будет обнародована 12 мая.

Заявление представителей США было сделано после переговоров между Бессентом, Гриром и вице-премьером Китая Хэ Лифэном. Переговоры проходили под эгидой посла Швейцарии при ООН, чья резиденция использовалась в качестве площадки для команд двух стран.

Напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира резко усилилась после того, как президент США Дональд Трамп последовательно повысил тарифы на импорт из Пекина до 145%. Эти пошлины были введены по обвинения в поставках в США фентанила, из-за торгового профицита США с Китаем и ответных мер Пекина, принятых после первого повышения пошлин Трампом. Китай, в свою очередь, повысил торговые пошлины на американские товары до 125%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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