Китай и Европарламент снимут ограничения на взаимные обмены
Китай и Европейский парламент приняли решение об отмене ограничений на взаимные обмены, сообщает Lianhe Zaobao.
Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил на пресс-конференции, что в нынешних обстоятельствах Китай и Европа считают крайне важным укрепление диалога и сотрудничества.
«Мы считаем, что по мере того, как Китай и Европа полностью возобновят законодательные обмены, взаимопонимание между двумя сторонами станет более глубоким. Это придаст новый импульс дальнейшему здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и ЕС», – сказал Линь Цзянь.
11 апреля председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз (ЕС) «вместе сопротивляться одностороннему запугиванию» в торговых отношениях – беспрецедентному повышению тарифов со стороны США, которые ударили в основном по Китаю. Тремя днями ранее премьер КНР Ли Цян провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Беседа прошла уже после объявления американским президентом Дональд Трамп о повышении тарифов тогда еще до 104% на китайские товары, на что Пекин ответил пошлинами в 84%.