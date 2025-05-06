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Китай и Европарламент снимут ограничения на взаимные обмены

Ведомости

Китай и Европейский парламент приняли решение об отмене ограничений на взаимные обмены, сообщает Lianhe Zaobao.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил на пресс-конференции, что в нынешних обстоятельствах Китай и Европа считают крайне важным укрепление диалога и сотрудничества.

«Мы считаем, что по мере того, как Китай и Европа полностью возобновят законодательные обмены, взаимопонимание между двумя сторонами станет более глубоким. Это придаст новый импульс дальнейшему здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и ЕС», – сказал Линь Цзянь.

11 апреля председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз (ЕС) «вместе сопротивляться одностороннему запугиванию» в торговых отношениях – беспрецедентному повышению тарифов со стороны США, которые ударили в основном по Китаю. Тремя днями ранее премьер КНР Ли Цян провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Беседа прошла уже после объявления американским президентом Дональд Трамп о повышении тарифов тогда еще до 104% на китайские товары, на что Пекин ответил пошлинами в 84%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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