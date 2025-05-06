Китай и Европарламент снимут ограничения на взаимные обмены

11 апреля председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз (ЕС) «вместе сопротивляться одностороннему запугиванию» в торговых отношениях – беспрецедентному повышению тарифов со стороны США, которые ударили в основном по Китаю. Тремя днями ранее премьер КНР Ли Цян провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Беседа прошла уже после объявления американским президентом Дональд Трамп о повышении тарифов тогда еще до 104% на китайские товары, на что Пекин ответил пошлинами в 84%.