Пекин ищет сближения с ЕС и странами АСЕАН в торговой войне с США

Пекин ищет сближения с ЕС и странами АСЕАН в торговой войне с СШАИ КНР, и Европа, и ЮВА пытаются маневрировать и торговаться с американцами
Председатель КНР Си Цзиньпин 11 апреля призвал Евросоюз (ЕС) «вместе сопротивляться одностороннему запугиванию» в торговых отношениях – беспрецедентному повышению тарифов со стороны США, которые ударили пока в основном по Китаю. Об этом Си заявил во время встречи в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает китайское гостелевидение CCTV.
В тот же день Bloomberg со ссылкой на китайские источники сообщило, что в июле должен состояться саммит европейских лидеров с Си. А тремя днями ранее премьер КНР Ли Цян провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Беседа прошла уже после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о повышении тарифов тогда еще до 104% на китайские товары, на что Пекин ответил пошлинами в 84%. Как передает китайское агентство «Синьхуа», Ли заверил фон дер Ляйен в готовности «работать вместе» с Брюсселем над «стабильным развитием» двусторонних отношений.
Европейские маневры
ЕС – второй по объемам торговли партнер Китая. В 2024 г., согласно Государственному таможенному управлению (ГТУ) КНР, товарооборот Пекина со странами сообщества вырос на 0,4% и составил $785,82 млрд (с США – $688,28 млрд и +3,7%). В том же году европейско-китайские отношения омрачило введение тарифов на китайские электромобили до 45,3% сверх стандартной импортной пошлины в размере 10% под предлогом нечестной конкуренции с использованием господдержки. Конкретные тарифы составили 17% для автомобилей BYD, 18,8% для Geely и 35,3% для SAIC. Китай ответил рядом антидемпинговых расследований против европейской агропродукции и тарифами на французский коньяк.
Но после пошлин Трампа, в том числе и против стран ЕС, Брюссель и Пекин стали обсуждать отмену или замену тарифов на электромобили «минимальной ценой». 10 апреля Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии сообщило о начале таких переговоров, в частности, между еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем и министром торговли Китая Ван Вэньтао.
Китай всегда пытался договориться с Европой о расширении торгово-экономических отношений, и когда Трамп начал реализовывать свою политику, появились факторы, которые указывали на возможность сближения после обострения в виде «малой торговой войны», говорит завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. ЕС, особенно Германия, в рамках официально оформленной триады «партнер – конкурент – ценностный соперник» по отношению к Китаю, заинтересованы в возврате к партнерской конкуренции с ним, говорит замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.
Но если против Китая США продолжают повышать пошлины – например, 11 апреля они были увеличены уже до 145%, то для других 50 стран, в том числе, для Европы, Вашингтон приостановил на 90 дней тарифы, кроме общих 10%. Тем самым на тот же срок было отсрочено и введение контрмер ЕС.
По мнению Луконина, эта отсрочка несколько нивелирует тенденцию к налаживанию и расширению европейско-китайских связей. Жесткие тарифы для Брюсселя из разряда «актуальное» переходят в «потенциальное», что делает максимумом возможного в отношениях с Пекином скорее возвращение к ситуации до повышения тарифов на электромобили. По словам Белова, КНР встраивает свои интересы в противоречия между США и ЕС. А Луконин допускает, что 90-дневную паузу и заявления о намерениях усилить торговое взаимодействие и координацию перед лицом США как Китай, так и Европа используют для укрепления своих позиций в будущих переговорах с американцами о тарифах.
Для европейцев, считает Белов, США были и остаются важнее как основная инвестиционная локация – Китай тут на третьем месте. И Брюссель на сближение с Пекином вряд ли пойдет, хотя наиболее вероятный кандидат на пост немецкого канцлера Фридрих Мерц, в отличие от Трампа, в большей мере зависит от предпринимательских групп интересов, требующих снижения пошлин.
«Но сил у Берлина для влияния на евробюрократию, как показали 2023-2024 гг., мало. Поэтому взаимные «малые» пошлины скорее останутся как приемлемое зло, а германские крупные концерны продолжат инвестиционную экспансию в КНР, которую они выбрали плацдармом для освоения Юго-Восточной Азии», – полагает эксперт.
Индокитайские маневры
Еще одним направлением, на котором Китай решил интенсифицировать взаимодействие, стала Юго-Восточная Азия (ЮВА), страны которой входят в ассоциацию АСЕАН. Это направление – главное и наиболее быстрорастущее для торговли Китая: согласно ГТУ КНР, в 2024 г. товарооборот с АСЕАН составил $982,335 млрд (+7,8%).
«Синьхуа» 11 апреля официально анонсировало, что председатель КНР совершит 14-18 апреля первые в этом году зарубежные государственные визиты во Вьетнам, Камбоджу и Малайзию. Согласно гонконгской South China Morning Post, цель мини-турне – «укрепление связей» с ЮВА на фоне торгового противостояния с США. При этом Ханой за день до встречи с Си в Пекине посетил испанский премьер Санчес. По данным Reuters, в ближайшие пару месяцев с визитами в Ханой поочередно отправятся глава фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон.
По словам научного сотрудника Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаила Терских, ЮВА – это экономически «задний двор Китая», так что поездка Си неудивительна и готовилась еще до того, как американские обещания пошлин стали реальностью. Луконин при этом не считает, что в нынешних обстоятельствах страны ЮВА откровенно примкнут в условиях торговой войны именно к ключевому для них торговому партнеру в лице КНР. Скорее, считает эксперт, они будут занимать подчеркнуто нейтральную позицию, чтобы получить какие-то послабления и в тарифной политике США, которые являются их вторым по важности экономическим контрагентом.
Так, например, уже сделал Вьетнам. Как ранее писали «Ведомости», Ханой пообещал Трампу за 45-дневную отсрочку введения тарифов и снижения их ставки с 40% до хотя бы 28% (по данным Reuters) закупить американских товаров и оружия на $90 млрд. При этом, как сообщило Reuters 11 апреля, Вьетнам опасается и спада торговли с Китаем.
Терских отмечает, что Вьетнам является одним из наиболее ярких примеров многовекторности стран АСЕАН, балансирующих между Пекином и Вашингтоном политически и экономически, которые замерли в ожидании дальнейшего развития американо-китайской торговой войны. Ханой, замечает эксперт, решил первым в регионе открыто предложить свои услуги Вашингтону, понимая публичную сторону своих легко данных обещаний о наращивании импорта американских товаров, важную для Трампа в его внутренней повестке. При этом и Вьетнам, и в целом ЮВА, продолжает Терских, опасаясь американо-китайского противостояния, в целом приветствуют продолжение переноса производств западных, американских товаров из Китая к себе, в первую очередь, электроники.