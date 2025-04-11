Пекин ищет сближения с ЕС и странами АСЕАН в торговой войне с США

По мнению Луконина, эта отсрочка несколько нивелирует тенденцию к налаживанию и расширению европейско-китайских связей. Жесткие тарифы для Брюсселя из разряда «актуальное» переходят в «потенциальное», что делает максимумом возможного в отношениях с Пекином скорее возвращение к ситуации до повышения тарифов на электромобили. По словам Белова, КНР встраивает свои интересы в противоречия между США и ЕС. А Луконин допускает, что 90-дневную паузу и заявления о намерениях усилить торговое взаимодействие и координацию перед лицом США как Китай, так и Европа используют для укрепления своих позиций в будущих переговорах с американцами о тарифах.