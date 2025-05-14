Путин провел телефонный разговор с президентом БразилииСтороны обсудили урегулирование конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве, сообщает Кремль.
Лула да Силва рассказал о результатах своего визита в Китай, особо отметив двустороннее совместное заявление, принятое в Пекине, в поддержку российской инициативы по возобновлению 15 мая в Стамбуле прямых переговоров между Россией и Украиной. Президент Бразилии заявил о готовности содействовать продвижению этого процесса.
Путин выразил признательность Бразилии и Китаю за стремление внести конструктивный вклад в урегулирование конфликта.
Также Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием на торжествах по случаю 80-летия Победы. Лидеры подтвердили намерение продолжать развитие стратегического партнёрства между Россией и Бразилией.
14 мая появилась информация о планах бразильского президента прибыть в Москву после завершения визита в Китай. Ожидалось, что бразильский лидер обсудит с Путиным просьбы украинских властей относительно предстоящих переговоров в Стамбуле 15 мая, включая вопросы состава делегаций сторон.
Во время своего визита в Россию 8–10 мая Лула да Силва, по его словам, получил от президента Украины Владимира Зеленского просьбу узнать о готовности российской стороны объявить перемирие.