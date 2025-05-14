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Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве, сообщает Кремль.

Лула да Силва рассказал о результатах своего визита в Китай, особо отметив двустороннее совместное заявление, принятое в Пекине, в поддержку российской инициативы по возобновлению 15 мая в Стамбуле прямых переговоров между Россией и Украиной. Президент Бразилии заявил о готовности содействовать продвижению этого процесса.

Путин выразил признательность Бразилии и Китаю за стремление внести конструктивный вклад в урегулирование конфликта.

Также Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием на торжествах по случаю 80-летия Победы. Лидеры подтвердили намерение продолжать развитие стратегического партнёрства между Россией и Бразилией.

14 мая появилась информация о планах бразильского президента прибыть в Москву после завершения визита в Китай. Ожидалось, что бразильский лидер обсудит с Путиным просьбы украинских властей относительно предстоящих переговоров в Стамбуле 15 мая, включая вопросы состава делегаций сторон.

Во время своего визита в Россию 8–10 мая Лула да Силва, по его словам, получил от президента Украины Владимира Зеленского просьбу узнать о готовности российской стороны объявить перемирие.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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