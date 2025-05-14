Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Лула да Силва рассказал о результатах своего визита в Китай, особо отметив двустороннее совместное заявление, принятое в Пекине, в поддержку российской инициативы по возобновлению 15 мая в Стамбуле прямых переговоров между Россией и Украиной. Президент Бразилии заявил о готовности содействовать продвижению этого процесса.