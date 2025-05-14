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TikTok ограничил поиск по скандальному видео с Макроном и Мерцем в поезде

Ведомости

TikTok ввел ограничения на поисковые запросы, связанные с видео, в котором президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер якобы используют запрещенные вещества во время поездки в Киев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей платформы.

11 мая Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где были Макрон и Мерц. Они направлялись в Киев на встречу «коалиции желающих». На записи видно, что на столе перед президентом Франции лежал белый сверток, а перед канцлером Германии – предмет, напоминающий ложку или палочку. Как только началась запись, лидеры спрятали предметы.

Публикации с видео стали вирусными – отдельные ролики собрали миллионы просмотров на X, YouTube и TikTok. В ответ на это правительства Франции, Великобритании и Германии выступили с опровержениями.

В Елисейском дворце назвали произошедшее попыткой подорвать европейское единство. «Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая ткань выглядит как наркотики», – заявили в Париже. В канцелярии Стармера подчеркнули, что подобные фейки уже распространялись в прошлом, особенно с участием российских структур. Представитель правительства Германии назвал происходящее абсурдным.

TikTok подтвердил Bloomberg, что уже удалил часть роликов и ограничил возможность поиска, тогда как X и YouTube не ответили на запросы журналистов.

12 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с «белым пакетиком» и ложкой на видео с Макроном и Мерцем, заявив, что европейское единство – это «легализация наркотиков и абсолютная безнаказанность политических режимов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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