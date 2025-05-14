TikTok ограничил поиск по скандальному видео с Макроном и Мерцем в поезде

11 мая Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где были Макрон и Мерц. Они направлялись в Киев на встречу «коалиции желающих». На записи видно, что на столе перед президентом Франции лежал белый сверток, а перед канцлером Германии – предмет, напоминающий ложку или палочку. Как только началась запись, лидеры спрятали предметы.