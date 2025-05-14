Кабмин России согласовал открытие белорусских генконсульств в Казани и Уфе
Правительство России дало согласие на открытие генконсульств Белоруссии в Казани и Уфе, говорится в сообщении МИД РФ.
Решение было озвучено 14 мая в ходе встречи статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова с заместителем главы белорусского МИД Евгением Шестаковым. Российская сторона передала партнерам официальные ноты с соответствующей информацией.
Основное внимание на переговорах было уделено вопросам двустороннего консульского взаимодействия, в том числе реализации соглашения о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией, вступившего в силу 11 января. Также обсуждалась тема защиты прав и интересов граждан двух стран как на территории Союзного государства, так и за его пределами.
МИД РФ подчеркнул, что встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере.
29 апреля президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии встретились в Волгограде. Там они посетили комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Путин и Лукашенко возложили венки в зале Воинской славы, где находится Вечный огонь. После этого лидеры возложили цветы к могиле маршала Советского Союза, командующего 62-й армией Василия Чуйкова.
В здании администрации Волгоградской области лидеры стран провели двустороннюю встречу. В ее ходе Путин и Лукашенко затронули текущие вопросы, а также обсудили промышленную кооперацию, в частности, совместную работу в авиастроении.