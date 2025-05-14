Кабмин России согласовал открытие белорусских генконсульств в Казани и Уфе

Основное внимание на переговорах было уделено вопросам двустороннего консульского взаимодействия, в том числе реализации соглашения о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией, вступившего в силу 11 января. Также обсуждалась тема защиты прав и интересов граждан двух стран как на территории Союзного государства, так и за его пределами.