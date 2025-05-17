Эрдоган схватил Макрона за палец на саммите в Албании

Эрдоган принял участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕСТ), который проходил в столице Албании Тиране, передает OdaTV. На опубликованных кадрах видно, что после того как французский лидер крепко пожал руку Эрдогану, тот взял его за палец и не отпускал некоторое время.