Эрдоган схватил Макрона за палец на саммите в Албании
Приветствие президентов Турции и Франции Реджепа Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона попало на видео, турецкий лидер после рукопожатия не отпускал палец Макрона в течение нескольких секунд, пишут турецкие СМИ.
Эрдоган принял участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕСТ), который проходил в столице Албании Тиране, передает OdaTV. На опубликованных кадрах видно, что после того как французский лидер крепко пожал руку Эрдогану, тот взял его за палец и не отпускал некоторое время.
«После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера», – написал также в X турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу.
Сцена произошла, когда Макрон подошел к сидящему за столом Эрдогану. Политики также недолго поговорили, но содержание беседы на записи не слышно.