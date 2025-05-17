Рубио: Ватикан не будет посредником в мирном урегулировании на Украине
Ватикан не будет выполнять роль посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст беседы, опубликованный Госдепартаментом США.
Отвечая на вопрос о возможной посреднической роли Святого престола, Рубио отметил: «Я бы не стал называть его посредником, но это определенно то место, куда, как мне кажется, обеим сторонам было бы удобно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не только по посредничеству в установлении мира, но и по обмену пленными».
Госсекретарь уточнил, что США продолжат обсуждение вопроса переговоров, в том числе в контексте прошедшей 16 мая в Стамбуле российско-украинской встречи. Там стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и о подготовке детального видения возможного прекращения огня.
Пресс-служба Госдепа также сообщила, что Рубио встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В центре внимания были конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.
Ранее папа римский Лев XIV заявлял о готовности Святого престола содействовать поиску выхода из украинского кризиса и призывал стороны к прямому диалогу. Однако, как отметил источник ТАСС в Ватикане, посредническая миссия ограничилась гуманитарной инициативой кардинала Дзуппи, который ранее посещал Киев, Москву, Вашингтон и Пекин.