Рубио: Ватикан не будет посредником в мирном урегулировании на Украине

Отвечая на вопрос о возможной посреднической роли Святого престола, Рубио отметил: «Я бы не стал называть его посредником, но это определенно то место, куда, как мне кажется, обеим сторонам было бы удобно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не только по посредничеству в установлении мира, но и по обмену пленными».