Пятый раунд переговоров Ирана и США пройдет 23 мая в Риме
Пятый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики состоится 23 мая в Риме. Об этом сообщили в Telegram-канале иранского МИДа со ссылкой на главу ведомства Эсмаила Багаи.
По его словам, с предложением о проведении переговоров выступил Оман. Багаи добавил, что Тегеран «полон решимости отстаивать права и интересы иранского народа в мирном использовании ядерной энергии».
Переговоры Ирана и США по ядерной проблеме и отмене американских санкций проводятся с апреля. Вашингтон опасается, что Тегеран в рамках собственной программы может разработать ядерное оружие. При этом Иран заявляет о мирном использовании программы. Президент США Дональд Трамп уточнял, что потенциально новое соглашение с Исламской Республикой будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет «более сильным».
24 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предварительно согласен предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана только на импортном ядерном топливе. Он добавил, что Белый дом привержен достижению приемлемого для всех мирного результата.