Пятый раунд переговоров Ирана и США пройдет 23 мая в Риме

Переговоры Ирана и США по ядерной проблеме и отмене американских санкций проводятся с апреля. Вашингтон опасается, что Тегеран в рамках собственной программы может разработать ядерное оружие. При этом Иран заявляет о мирном использовании программы. Президент США Дональд Трамп уточнял, что потенциально новое соглашение с Исламской Республикой будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет «более сильным».