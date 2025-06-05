Малийские военные обвинили украинскую разведку в поддержке террористов
Вооруженные силы Мали обвинили украинскую разведку в причастности к подготовке и поддержке террористических группировок, которые атаковали позиции малийских военных 30 мая. Об этом сообщает местный портал Bamada.
По данным военных, в последние недели в стране наблюдается значительное усиление террористической активности, особенно со стороны группировки JNIM («Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»). Эта организация связана с группировкой «Аль-Каида»
Особую тревогу вызывает использование террористами современных технологий, таких как беспилотники FPV. Эти дроны позволяют наносить точечные удары по военным объектам, после чего атакующие могут быстро скрыться, минимизируя свои потери.
«Многие источники указывают на то, что украинские военные инструкторы поставляют беспилотники FPV в Мали через Мавританию. Однако дело не только в оборудовании: знания, разведданные и средства связи также передаются боевикам», – поясняет издание.
Конфликт между Украиной и властями стран Западной Африки начался еще в августе 2024 г. Поводом для дипломатического скандала стало заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрея Юсова, опубликованное 29 июля украинским телевидением «Суспильне». Юсов заявил, что Украина оказала поддержку коалиции повстанцев-туарегов, которые нападали на правительственные силы Мали.