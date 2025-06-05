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Малийские военные обвинили украинскую разведку в поддержке террористов

Ведомости

Вооруженные силы Мали обвинили украинскую разведку в причастности к подготовке и поддержке террористических группировок, которые атаковали позиции малийских военных 30 мая. Об этом сообщает местный портал Bamada.

По данным военных, в последние недели в стране наблюдается значительное усиление террористической активности, особенно со стороны группировки JNIM («Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»). Эта организация связана с группировкой «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Особую тревогу вызывает использование террористами современных технологий, таких как беспилотники FPV. Эти дроны позволяют наносить точечные удары по военным объектам, после чего атакующие могут быстро скрыться, минимизируя свои потери.

«Многие источники указывают на то, что украинские военные инструкторы поставляют беспилотники FPV в Мали через Мавританию. Однако дело не только в оборудовании: знания, разведданные и средства связи также передаются боевикам», – поясняет издание.

Конфликт между Украиной и властями стран Западной Африки начался еще в августе 2024 г. Поводом для дипломатического скандала стало заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрея Юсова, опубликованное 29 июля украинским телевидением «Суспильне». Юсов заявил, что Украина оказала поддержку коалиции повстанцев-туарегов, которые нападали на правительственные силы Мали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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