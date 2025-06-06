ЧВК «Вагнер» объявила о выводе бойцов из Мали
ЧВК «Вагнер» официально заявила о завершении своей миссии в Мали. Компания действовала на территории страны 3,5 года. За это время бойцы уничтожили «тысячи боевиков и их командиров», помогая малийским вооруженным силам восстановить контроль над всеми региональными центрами страны.
В сообщении говорится, что ЧВК за это время подготовила и усилила малийскую армию и помогла ей освободить все административные центры от боевиков. «Миссия завершена. ЧВК "Вагнер" возвращается домой», – говорится в заявлении ЧВК.
ЧВК «Вагнер» действовала в Мали с 2021 г. Соглашение с ней подписали малийские военные, которые взяли власть в стране и добились вывода французских военных и международных миротворцев.
В июле 2024 г. на севере Мали правительственные войска и бойцы «Вагнера» попали в засаду, устроенную туарегскими сепаратистами и исламистами. Тогда погибли десятки бойцов ЧВК. Украинские власти заявили, что помогли исламистам подготовить эту операцию. Вскоре после этого Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной.
30 мая малийские военные заявили, что украинские военные инструкторы поставляют боевикам беспилотники, разведданные и средства связи.