ЧВК «Вагнер» объявила о выводе бойцов из Мали

В июле 2024 г. на севере Мали правительственные войска и бойцы «Вагнера» попали в засаду, устроенную туарегскими сепаратистами и исламистами. Тогда погибли десятки бойцов ЧВК. Украинские власти заявили, что помогли исламистам подготовить эту операцию. Вскоре после этого Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной.