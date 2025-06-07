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«Хамас» пригрозил убить заложника, к месту содержания которого приблизилась ЦАХАЛ

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Радикальная палестинская группировка «Хамас» пригрозила убить израильского заложника Матана Цангаукера, к месту содержания которого в секторе Газа подошли военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил представитель военного крыла «Хамаса» – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – Абу Убайда.

Он предупредил, что израильским силам «не удастся освободить его живым». В группировке возложили ответственность за любой возможный вред, причиненный заложнику при попытке его освобождения, на ЦАХАЛ. Информация о точном месте содержания Цангаукера не уточняется.

5 июня ЦАХАЛ вернула в Израиль из сектора Газа тела 70-летней гражданки Израиля и США Джуди Вайнштейн Хаггай и 72-летнего израильского и американского гражданина Гади Хаггая, похищенных «Хамасом». Супруги были убиты боевиками в ходе нападения на кибуц Нир-Оз в октябре 2023 г. У них осталось четверо детей.

7 июня израильские военные вывезли из Газы тело 36-летнего гражданина Таиланда Пинта Наттапонга, которого похитили боевики радикальной группировки «Бригады моджахедов» («Катаиб аль-муджахидин»). Мужчина был похищен из кибуца Нир-Оз в октябре 2023 г. и убит во время пребывания в плену.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию. Ее целью стала ликвидация инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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