«Хамас» пригрозил убить заложника, к месту содержания которого приблизилась ЦАХАЛ

5 июня ЦАХАЛ вернула в Израиль из сектора Газа тела 70-летней гражданки Израиля и США Джуди Вайнштейн Хаггай и 72-летнего израильского и американского гражданина Гади Хаггая, похищенных «Хамасом». Супруги были убиты боевиками в ходе нападения на кибуц Нир-Оз в октябре 2023 г. У них осталось четверо детей.