Мирошник заявил о неготовности Украины принимать тела своих военных

По его словам, пока колонна российских рефрижераторов ждет на пункте передачи, от Украины поступают сообщения о желании «перенести передачу тел на неопределенный срок». В настоящий момент за процессом выполнения договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, наблюдают из многих столиц.