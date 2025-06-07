Мирошник заявил о неготовности Украины принимать тела своих военных
Украина не готова принимать тела своих погибших военнослужащих. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«Зеленский предпочел спрятаться», – подчеркнул Мирошник.
По его словам, пока колонна российских рефрижераторов ждет на пункте передачи, от Украины поступают сообщения о желании «перенести передачу тел на неопределенный срок». В настоящий момент за процессом выполнения договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, наблюдают из многих столиц.
7 июня помощник президента и глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел военных и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны находится на границе с Украиной, но переговорщики страны не приехали на место обмена.
Договоренность о перечисленных обменах была достигнута во время второго раунда переговоров делегаций России и Украины. Стороны встретились 2 июня в Стамбуле. По итогам встречи Мединский рассказал, что Москва также предложила Киеву прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы забрать тела погибших.