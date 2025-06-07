Зорин: Россия ждет официальных уведомлений Украины по переносу обмена пленными
Россия видит заявление украинских и международных СМИ о переносе обмена военнопленными на следующую неделю и ждет от Украины официальных уведомлений по этому вопросу. Об этом заявил журналистам начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин.
Он напомнил, что российская сторона в соответствии со стамбульскими договоренностями доставила к месту обмена первую часть тел погибших украинских военных. В соответствии с согласованным графиком эта задача была выполнена. Украина не вышла на контакт, и акция не состоялась.
«Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена, и заинтересованы в выполнении этой сугубо гуманитарной акции», – подчеркнул Зорин.
7 июня помощник президента и глава делегации России на российско-украинских переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что Украина внезапно перенесла на неопределенный срок приемку тел военнослужащих и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной, но переговорщики страны не приехали на место обмена.
Договоренность о обмене военнопленными была достигнута во втором раунде переговоров делегаций России и Украины. Стороны провели встречу 2 июня в Стамбуле. По ее результатам Мединский сообщил, что Москва также предложила Киеву прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы забрать тела погибших.