Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Зорин: Россия ждет официальных уведомлений Украины по переносу обмена пленными

Ведомости

Россия видит заявление украинских и международных СМИ о переносе обмена военнопленными на следующую неделю и ждет от Украины официальных уведомлений по этому вопросу. Об этом заявил журналистам начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин.

Он напомнил, что российская сторона в соответствии со стамбульскими договоренностями доставила к месту обмена первую часть тел погибших украинских военных. В соответствии с согласованным графиком эта задача была выполнена. Украина не вышла на контакт, и акция не состоялась.

«Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена, и заинтересованы в выполнении этой сугубо гуманитарной акции», – подчеркнул Зорин.

7 июня помощник президента и глава делегации России на российско-украинских переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что Украина внезапно перенесла на неопределенный срок приемку тел военнослужащих и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной, но переговорщики страны не приехали на место обмена.

Договоренность о обмене военнопленными была достигнута во втором раунде переговоров делегаций России и Украины. Стороны провели встречу 2 июня в Стамбуле. По ее результатам Мединский сообщил, что Москва также предложила Киеву прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы забрать тела погибших.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных