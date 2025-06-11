ЦИК отложил проведение муниципальных выборов в приграничье Курской области
Центральная избирательная комиссия приняла решение отложить 43 процедуры муниципальных выборов в восьми районах приграничья Курской области. Избирательный процесс должен был пройти в сентябре.
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что с таким предложением обращался в ЦИК региональный избирком. Комиссия посчитала необходимым его поддержать.
6 июня стало известно, что все губернаторы и врио глав регионов будут выдвинуты в сентябре на выборы от «Единой России». Исключением будет лишь глава Чувашии Олег Николаев, который является членом «Справедливой России», а в губернаторских выборах будет участвовать, как и в 2020 г., в качестве самовыдвиженца.
«Единая Россия» готовится к непростым выборам, заявлял секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. При этом сложными для партии он назвал власти Костромской (пройдут выборы губернатора, депутатов заксобрания и думы Костромы), Томской областей (выборы депутатов гордумы), Коми (выборы главы, депутатов заксобрания и думы Сыктывкара), и Иркутской области.