ЦИК отложил проведение муниципальных выборов в приграничье Курской области

6 июня стало известно, что все губернаторы и врио глав регионов будут выдвинуты в сентябре на выборы от «Единой России». Исключением будет лишь глава Чувашии Олег Николаев, который является членом «Справедливой России», а в губернаторских выборах будет участвовать, как и в 2020 г., в качестве самовыдвиженца.