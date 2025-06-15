Израиль завершил серию ударов по иранским ядерным объектам

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в ночь на 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана «Восстающий лев». Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения. В ночь на 14 июня Иран нанес массированный ответный удар по Израилю «Правдивое обещание – 3», применив ракеты и беспилотники. Атака нанесла значительный материальный ущерб. В течение 14 июня удары между странами продолжились.