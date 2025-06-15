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Израиль завершил серию ударов по иранским ядерным объектам

Целями были штаб-квартиры минобороны Ирана и ядерного проекта SPND
Ведомости

Армия Израиля завершила серию ударов в Тегеране по объектам инфраструктуры ядерного оружейного проекта и топливным танкерам. Об этом израильские военные сообщили в Telegram-канале. 

Среди целей были штаб-квартиры минобороны Ирана и ядерного проекта Организации оборонительных инноваций и исследований (SPND). Удары были также нанесены по другим объектам, «которые способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим спрятал свой ядерный архив».

По данным иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), система воздушно-космической обороны страны уничтожила три крылатые ракеты, 10 беспилотников и десятки небольших самолетов Израиля. Иран в ответ атаковал беспилотниками и ракетами израильские объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в ночь на 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана «Восстающий лев». Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения. В ночь на 14 июня Иран нанес массированный ответный удар по Израилю «Правдивое обещание – 3», применив ракеты и беспилотники. Атака нанесла значительный материальный ущерб. В течение 14 июня удары между странами продолжились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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