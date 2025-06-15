Израиль завершил серию ударов по иранским ядерным объектам

Израиль завершил серию ударов по иранским ядерным объектамЦелями были штаб-квартиры минобороны Ирана и ядерного проекта SPND
Армия Израиля завершила серию ударов в Тегеране по объектам инфраструктуры ядерного оружейного проекта и топливным танкерам. Об этом израильские военные сообщили в Telegram-канале.
Среди целей были штаб-квартиры минобороны Ирана и ядерного проекта Организации оборонительных инноваций и исследований (SPND). Удары были также нанесены по другим объектам, «которые способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим спрятал свой ядерный архив».
По данным иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), система воздушно-космической обороны страны уничтожила три крылатые ракеты, 10 беспилотников и десятки небольших самолетов Израиля. Иран в ответ атаковал беспилотниками и ракетами израильские объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в ночь на 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана «Восстающий лев». Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения. В ночь на 14 июня Иран нанес массированный ответный удар по Израилю «Правдивое обещание – 3», применив ракеты и беспилотники. Атака нанесла значительный материальный ущерб. В течение 14 июня удары между странами продолжились.