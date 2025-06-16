Гладков объявил о проверке после появления системы РЭБ на «Авито»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале проверки после появления объявления о продаже системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на платформе «Авито». Об этом он сообщил на совещании.
Глава региона поручил выяснить судьбу комплекса, который был передан населенному пункту Мокрая Орловка. Проверке также подлежат все единицы изделий РЭБ, находящиеся в регионе. Гладков не исключает, что информация могла быть фальсифицирована.
«Я хотел бы до конца здесь разобраться, номер серийный у нас есть», – сказал губернатор на совещании.
Представитель «Авито» сообщил «Ведомостям», что в настоящее время объявления о продаже РЭБ в Белгородской области направлены на дополнительную проверку.
16 июня Гладков предложил не восстанавливать дома жителей Белгородской области, которые покинули территорию России. По его словам, задача властей – сосредоточить ресурсы на помощи тем, кто продолжает жить и работать в регионе, несмотря на крайне сложные условия.
Губернатор пообещал отдельно рассмотреть вопрос компенсаций и выплат после завершения специальной военной операции, а пока такие объекты будут законсервированы.