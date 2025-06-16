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Гладков объявил о проверке после появления системы РЭБ на «Авито»

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале проверки после появления объявления о продаже системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на платформе «Авито». Об этом он сообщил на совещании.

Глава региона поручил выяснить судьбу комплекса, который был передан населенному пункту Мокрая Орловка. Проверке также подлежат все единицы изделий РЭБ, находящиеся в регионе. Гладков не исключает, что информация могла быть фальсифицирована.

«Я хотел бы до конца здесь разобраться, номер серийный у нас есть», – сказал губернатор на совещании.

Представитель «Авито» сообщил «Ведомостям», что в настоящее время объявления о продаже РЭБ в Белгородской области направлены на дополнительную проверку.

16 июня Гладков предложил не восстанавливать дома жителей Белгородской области, которые покинули территорию России. По его словам, задача властей – сосредоточить ресурсы на помощи тем, кто продолжает жить и работать в регионе, несмотря на крайне сложные условия.

Губернатор пообещал отдельно рассмотреть вопрос компенсаций и выплат после завершения специальной военной операции, а пока такие объекты будут законсервированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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