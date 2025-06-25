Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над регионами РоссииСемь БПЛА российские военные уничтожили в небе над Ростовской областью
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атаки были отражены в период с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня, говорится в сообщении Минобороны России.
Семь БПЛА российские военные сбили в небе над Ростовской областью, четыре – над Крымом. Еще по два беспилотника были ликвидированы над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был сбит в Брянской области.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что за ночь силы ПВО отразили атаки БПЛА в Таганроге, Азове, Родионово-Несветайском, Мясниковском и Неклиновском районах. По его словам, в Таганроге после налета БПЛА загорелась кровля здания на стадионе «Форте арена», были выбиты стекла окон в лицее №28 и двух многоквартирных домах, а также произошел обрыв линии электропередачи. В Азове обломки беспилотника посекли кровлю зернового склада в порту. Были также повреждены крыша и окна здания промпредприятия. Обошлось без пострадавших.