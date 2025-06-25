Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над регионами России

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что за ночь силы ПВО отразили атаки БПЛА в Таганроге, Азове, Родионово-Несветайском, Мясниковском и Неклиновском районах. По его словам, в Таганроге после налета БПЛА загорелась кровля здания на стадионе «Форте арена», были выбиты стекла окон в лицее №28 и двух многоквартирных домах, а также произошел обрыв линии электропередачи. В Азове обломки беспилотника посекли кровлю зернового склада в порту. Были также повреждены крыша и окна здания промпредприятия. Обошлось без пострадавших.