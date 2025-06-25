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Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над регионами России

Семь БПЛА российские военные уничтожили в небе над Ростовской областью
Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атаки были отражены в период с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня, говорится в сообщении Минобороны России.

Семь БПЛА российские военные сбили в небе над Ростовской областью, четыре – над Крымом. Еще по два беспилотника были ликвидированы над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был сбит в Брянской области.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что за ночь силы ПВО отразили атаки БПЛА в Таганроге, Азове, Родионово-Несветайском, Мясниковском и Неклиновском районах. По его словам, в Таганроге после налета БПЛА загорелась кровля здания на стадионе «Форте арена», были выбиты стекла окон в лицее №28 и двух многоквартирных домах, а также произошел обрыв линии электропередачи. В Азове обломки беспилотника посекли кровлю зернового склада в порту. Были также повреждены крыша и окна здания промпредприятия. Обошлось без пострадавших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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