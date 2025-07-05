Российские силы ПВО сбили 94 дрона над регионами
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.
Больше всего БПЛА сбили над Воронежской областью (34), 11 – над Брянской, по девять – над Белгородской и Саратовской, восемь – над Новгородской, шесть – над Курской.
По три БПЛА уничтожили над Ленинградской и Орловской областями, по два – над Ростовской, Смоленской, Рязанской и Чувашией. По одному – над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.
Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что БПЛА уничтожены над четырьмя муниципалитетами. «Информация о пострадавших не поступала», – написал он в Telegram-канале. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков произошел обрыв ЛЭП, энергоснабжение уже восстановлено. У частного дома и гаража повреждена кровля. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также отчитался об отсутствии пострадавших и серьезных разрушений. Оперативные и экстренные службы работают на местах.