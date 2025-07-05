Российские силы ПВО сбили 94 дрона над регионами

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что БПЛА уничтожены над четырьмя муниципалитетами. «Информация о пострадавших не поступала», – написал он в Telegram-канале. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков произошел обрыв ЛЭП, энергоснабжение уже восстановлено. У частного дома и гаража повреждена кровля. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.