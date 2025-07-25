Украина вернула России собравшегося воевать за ВСУ студента

Он обучался на факультете журналистики Чувашского госуниверситета им. Ульянова. Осенью 2023 г. он начал публиковать в соцсетях материалы в поддержку экстремистских движений. Вскоре он пересек границу и оказался в составе так называемого «Сибирского батальона» (признан террористической организацией, запрещенной в РФ). Однако, по словам бывших сослуживцев, он отказался принимать участие в боевых действиях, пока ему не оформят официальный контракт с ВСУ, и был переведен в миграционный лагерь, где провел около девяти месяцев.