Украина вернула России собравшегося воевать за ВСУ студента
21-летний студент из Чебоксар Алексей Герасимов, добровольно пересекший границу и стремившийся вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), оказался в российском СИЗО и был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом пишет Regnum.
Он обучался на факультете журналистики Чувашского госуниверситета им. Ульянова. Осенью 2023 г. он начал публиковать в соцсетях материалы в поддержку экстремистских движений. Вскоре он пересек границу и оказался в составе так называемого «Сибирского батальона» (признан террористической организацией, запрещенной в РФ). Однако, по словам бывших сослуживцев, он отказался принимать участие в боевых действиях, пока ему не оформят официальный контракт с ВСУ, и был переведен в миграционный лагерь, где провел около девяти месяцев.
Весной 2025 г. украинская сторона передала Герасимова России в рамках обмена пленными – он оказался среди 120 гражданских лиц, выданных Москве. Уже через месяц его имя появилось в перечне террористов, а сам Алексей оказался в следственном изоляторе.