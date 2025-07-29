Путин назначил послом в Бельгии Дениса Гончара

Гончар родился 9 ноября 1973 г. В 1996 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате внешнеполитического ведомства и за рубежом. В 2007-2011 гг. был советником постоянного представительства РФ при ОБСЕ в Вене. В 2011-2018 гг. занимал пост старшего советника, советника-посланника посольства РФ в США. В 2018-2019 гг. работал замдиректора четвертого департамента стран СНГ. С апреля 2019 г. был директором данного департамента.