Politico: страны ЕС запросили многомиллиардные кредиты на оружие для Украины
Ряд европейских государств, выступающих партнёрами Украины, намерены обратиться к Европейскому союзу с запросом о предоставлении многомиллиардных кредитов, пишет издание Politico со ссылкой на источники. Эти ресурсы планируется направить на совместное приобретение оружия для Украины, а также на усиление оборонного потенциала самих стран.
Как пишет издание, инициатива будет реализована в процессе программы «Security Assistance for Europe» (SAFE), предложенной Европейской комиссией в марте текущего года как элемент более обширной стратегии «ReArm Europe». Через механизм планируется привлечь 150 млрд евро для наращивания производства вооружения. Также план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 млрд евро из бюджетов стран блока. По сведениям, полученным изданием Politico, несколько стран – членов ЕС подтвердили, что рассматривают возможность использования указанных средств для оказания помощи Украине.
Как сообщили изданию источники, Франция, вероятно, тоже подаст заявку на кредиты, а Германия, Швеция и Нидерланды, как ожидается, откажутся. Австрия и Италия также неохотно берут кредиты. Уже запросили кредиты Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва.
Программа SAFE, представленная Еврокомиссией, нацелена на укрепление оборонно-промышленного комплекса Европы и снижение зависимости блока от США в военной сфере. Механизм совместных закупок вооружений в ходе данной схемы предполагает достижение более выгодных ценовых условий в отличие от индивидуальных приобретений, что затем позволит осуществлять поставки вооружения на Украину. Кроме этого, европейские государства изучают перспективы прямых закупок военной продукции у украинских производителей, что активно поощряется в рамках SAFE.
Украинский дипломат, чьи слова приводит Politico, заявил, что такой подход позволит Украине «увеличить масштабы оборонного производства и технологическую интеграцию с ЕС». Европейская комиссия предлагает условия погашения кредитов на протяжении 45 лет, предусматривая авансовые платежи на сумму до 15% от общей суммы.