Politico: страны ЕС запросили многомиллиардные кредиты на оружие для Украины

Программа SAFE, представленная Еврокомиссией, нацелена на укрепление оборонно-промышленного комплекса Европы и снижение зависимости блока от США в военной сфере. Механизм совместных закупок вооружений в ходе данной схемы предполагает достижение более выгодных ценовых условий в отличие от индивидуальных приобретений, что затем позволит осуществлять поставки вооружения на Украину. Кроме этого, европейские государства изучают перспективы прямых закупок военной продукции у украинских производителей, что активно поощряется в рамках SAFE.