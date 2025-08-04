Bloomberg: Путин может обернуть нетерпеливость Трампа в свою пользу
Президент США Дональд Трамп в скором времени может потерять терпение на фоне отсутствия прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин может воспользоваться таким решением и извлечь из него пользу. Об этом пишет Bloomberg.
Тем не менее, агентство отмечает, что настроение Трампа может не сильно беспокоить Путина, поскольку Вооруженные силы РФ продвигаются на поле боя.
14 июля Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на товары из России и ее торговых партнеров в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней (к 3 сентября). При этом позже американский лидер подчеркнул, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с РФ, поэтому сокращает этот ультиматум до 10-12 дней.
4 августа Трамп заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Москвы, если 8 августа конфликт между Россией и Украиной не урегулируют. Этой датой завершается 10-дневный ультиматум американского лидера.
Президент США также угрожает ввести вторичные тарифы для стран, которые покупают российские энергоресурсы, если конфликт на Украине продолжится. Китай и Индия являются двумя ключевыми импортерами российской нефти. Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели дали понять, что они не собираются следовать требованию разорвать связи с Москвой, пишет Bloomberg.