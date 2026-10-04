Премьер Латвии призвал Европу активнее поддерживать восточный фланг НАТО

«Мы сильнее, чем когда-либо. Я думаю, что восточный фланг НАТО – страны Балтии, Финляндия, Польша и Румыния – показал, что мы вкладываем в оборону больше, чем почти кто-либо в Европе», – сказал Кулбергс. По его словам, странам восточного фланга необходима поддержка остальной Европы, поскольку увеличение расходов на оборону требует в том числе привлечения заемных средств. «Вся Европа должна нас поддерживать, поскольку сейчас мы финансируем оборону в том числе за счет заемных средств. Нам нужна сильная экономика, если мы хотим сохранить сильную границу Европейского союза», – заявил он.