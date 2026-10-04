Премьер Латвии призвал Европу активнее поддерживать восточный фланг НАТО
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после парламентских выборов заявил, что восточный фланг НАТО сейчас «сильнее, чем когда-либо», и призвал другие европейские страны активнее поддерживать государства региона. Об этом он сказал в штабе своей партии «Объединенный список», передает LRT.
«Мы сильнее, чем когда-либо. Я думаю, что восточный фланг НАТО – страны Балтии, Финляндия, Польша и Румыния – показал, что мы вкладываем в оборону больше, чем почти кто-либо в Европе», – сказал Кулбергс. По его словам, странам восточного фланга необходима поддержка остальной Европы, поскольку увеличение расходов на оборону требует в том числе привлечения заемных средств. «Вся Европа должна нас поддерживать, поскольку сейчас мы финансируем оборону в том числе за счет заемных средств. Нам нужна сильная экономика, если мы хотим сохранить сильную границу Европейского союза», – заявил он.
Кулбергс также выступил против восстановления экономических связей с Россией. По его мнению, они могут приносить дополнительный доход, но одновременно увеличивают зависимость Латвии от Москвы. «Наша позиция проста: экономические связи с Россией делают нас слабее. Да, они могут принести немного дополнительных денег, но одновременно создают уязвимость», – сказал премьер. Он исключил возможность формирования правящей коалиции с «Суверенной властью» и «Латвией на первом месте», отнеся их к пророссийским партиям.
Премьер рассчитывает сохранить свой пост после выборов. По его словам, для этого ему необходимо дождаться предложения президента сформировать новое правительство. При этом даже в случае подтверждения предварительных результатов «Объединенному списку» потребуются партнеры для создания парламентского большинства.
По данным экзитпола LETA, LSM и Рижского университета Страдыня, «Объединенный список» получил около 35,6% голосов. «Латвия на первом месте» набрала 11,3%, «Прогрессивные» – 11,1%, «Суверенная власть» – 10,8%, Национальное объединение – 8,7%, а «Новое единство» – 6,7%. Таким образом, согласно опросу, в Сейм проходят шесть политических сил. Результаты экзитпола могут отличаться от окончательных итогов. Окончательные результаты Центризбирком должен утвердить не позднее 19 октября.
22 сентября Кулбергс заявил, что Франция согласилась начать переговоры о присоединении прибалтийской страны к программе ядерного сдерживания. Он также сообщил, что Париж усилит военное присутствие в стране, «особенно в сфере воздушной обороны».