Напавший на командира FlyDubai потерял прежнюю работу из-за связи с экстремизмом

29-летний Хамам аль-Хаммами изначально был идентифицирован израильским правительством как гражданин Омана. Следователи в ОАЭ заявили, что второй пилот пытался «совершить террористический акт», напав на коллегу с топором, хранившимся в кабине на случай ЧП, и пытаясь завладеть управлением самолетом. Лайнер с более чем 170 пассажирами на борту благополучно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии 30 сентября после того, как пассажиры и резервный экипаж вмешались, чтобы обезвредить аль-Хаммами и стабилизировать судно.