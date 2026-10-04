Напавший на командира FlyDubai потерял прежнюю работу из-за связи с экстремизмом
Второй пилот, напавший на командира на рейсе FlyDubai, ранее работал в Oman Air, откуда был уволен за приверженность радикальным взглядам. Об этом сообщает Bloomberg.
29-летний Хамам аль-Хаммами изначально был идентифицирован израильским правительством как гражданин Омана. Следователи в ОАЭ заявили, что второй пилот пытался «совершить террористический акт», напав на коллегу с топором, хранившимся в кабине на случай ЧП, и пытаясь завладеть управлением самолетом. Лайнер с более чем 170 пассажирами на борту благополучно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии 30 сентября после того, как пассажиры и резервный экипаж вмешались, чтобы обезвредить аль-Хаммами и стабилизировать судно.
Разоблачение об увольнении из Oman Air, вероятно, вызовет вопросы о том, как аль-Хаммами смог получить работу в FlyDubai, отмечает агентство. Гендиректор авиакомпании Гайт Аль Гайт ранее заявлял, что по-прежнему остается «много вопросов» о случившемся на рейсе FZ1073.
Тот факт, что на борту самолета, летевшего в Тель-Авив, находился пилот из Омана, уже вызвал обеспокоенность по поводу пробела в безопасности, поскольку Израиль и Оман не имеют официальных дипломатических отношений. Министр транспорта Израиля Мири Регев назвала это «явным нарушением соглашения» и попросила спецслужбу Шин Бет провести расследование.
Расследование рейса FZ1073 все еще пытается установить возможные мотивы и причастные стороны. Проводятся технические экспертизы вещественных и цифровых доказательств.