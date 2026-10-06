Путин назначил Ардабьеву представителем по соглашению об обмене данными

Ардабьева будет представлять позицию президента при рассмотрении вопроса о ратификации соглашения Госдумой и Советом Федерации. Документ предусматривает сотрудничество при обмене информацией, необходимой для принудительного исполнения судебных актов, а также решений других уполномоченных органов и должностных лиц.