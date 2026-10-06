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Путин назначил Ардабьеву представителем по соглашению об обмене данными

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил статс-секретаря – заместителя министра юстиции Елену Ардабьеву своим представителем при рассмотрении в парламенте соглашения об обмене информацией при исполнении судебных и других обязательных актов. Это следует из распоряжения президента.

Ардабьева будет представлять позицию президента при рассмотрении вопроса о ратификации соглашения Госдумой и Советом Федерации. Документ предусматривает сотрудничество при обмене информацией, необходимой для принудительного исполнения судебных актов, а также решений других уполномоченных органов и должностных лиц.

5 января Путин назначил Ардабьеву своим представителем при ратификации протоколов о взыскании алиментов в странах СНГ. Документы предусматривали внесение изменений в Минскую и Кишиневскую конвенции о правовой помощи и закрепляли возможность принудительного исполнения судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах Содружества.

14 января Госдума ратифицировала эти изменения. Ардабьева тогда сообщила депутатам, что страны – участницы конвенций проводят необходимые государственные процедуры для исполнения новых норм.

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