Путин назначил Ардабьеву представителем по соглашению об обмене данными
Президент России Владимир Путин назначил статс-секретаря – заместителя министра юстиции Елену Ардабьеву своим представителем при рассмотрении в парламенте соглашения об обмене информацией при исполнении судебных и других обязательных актов. Это следует из распоряжения президента.
Ардабьева будет представлять позицию президента при рассмотрении вопроса о ратификации соглашения Госдумой и Советом Федерации. Документ предусматривает сотрудничество при обмене информацией, необходимой для принудительного исполнения судебных актов, а также решений других уполномоченных органов и должностных лиц.
5 января Путин назначил Ардабьеву своим представителем при ратификации протоколов о взыскании алиментов в странах СНГ. Документы предусматривали внесение изменений в Минскую и Кишиневскую конвенции о правовой помощи и закрепляли возможность принудительного исполнения судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах Содружества.
14 января Госдума ратифицировала эти изменения. Ардабьева тогда сообщила депутатам, что страны – участницы конвенций проводят необходимые государственные процедуры для исполнения новых норм.