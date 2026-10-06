Сеул счел недостаточными извинения Украины за раскрытие данных о пленных
Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, однако сочла их недостаточными. Об этом заявил министр иностранных дел Чо Хен на парламентских слушаниях, передает агентство Yonhap.
По словам министра, он поддерживает постоянную связь с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Чо отметил, что в полученных от украинской стороны сообщениях содержались извинения, но их уровень не соответствует ожиданиям Сеула. В связи с этим правительство Южной Кореи рассматривает возможность принятия дополнительных мер.
В частности, власти изучают предложение об отзыве посла Южной Кореи в Украине Пак Ки Чхана. Чо подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Спор возник после того, как президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН сообщил о передаче Южной Корее двух военнослужащих КНДР. По данным южнокорейской стороны, их захватили украинские военные в январе 2025 г. во время боевых действий в Курской области, а в Южную Корею они прибыли в середине сентября 2026 г.
24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о намерении Киева передать Южной Корее двух северокорейских военнопленных. Он уточнил, что вопросами пленных занимаются Минобороны и специальные службы.
2 октября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пригрозил Украине «дополнительными мерами», если Киев не признает существование договоренности о неразглашении информации о передаче двух северокорейских военнопленных и не принесет официальных извинений. Ли утверждает, что Украина сама потребовала конфиденциальности при передаче пленных, но позднее обнародовала эту информацию и отвергла существование договоренности.