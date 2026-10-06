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В Кремле ответили по ситуации в Иркутской области

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Роспотребнадзор дает достаточно исчерпывающую информацию об эпидемиологической ситуации в Иркутской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, при оценке происходящего следует ориентироваться на данные ведомства.

«Я по-прежнему предлагаю вам ориентироваться на информацию, которая поступает от Роспотребнадзора, которая достаточно детально информирует о том, что происходит и как обстоят дела», – сказал Песков.

Комментируя предложение президента США Дональда Трампа оказать России помощь, Песков заявил: «Это всегда очень хорошо, когда взаимная помощь предлагается». При этом он отметил, что не слышал от Трампа оценки ситуации как «большой проблемы» для России. «По-моему, так не говорилось. Впрочем, я могу ошибаться», – добавил пресс-секретарь.

6 октября Роспотребнадзор сообщил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остается спокойной. Среди контактных лиц выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции, других возбудителей инфекционных заболеваний специалисты не обнаружили. Медицинское наблюдение завершили для 60% контактных лиц.

Роспотребнадзор называл обстановку в регионе стабильной. Ведомство сообщало, что сотруднице Иркутского противочумного института, умершей 2 октября, диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.

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