В Кремле ответили по ситуации в Иркутской области
Роспотребнадзор дает достаточно исчерпывающую информацию об эпидемиологической ситуации в Иркутской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, при оценке происходящего следует ориентироваться на данные ведомства.
«Я по-прежнему предлагаю вам ориентироваться на информацию, которая поступает от Роспотребнадзора, которая достаточно детально информирует о том, что происходит и как обстоят дела», – сказал Песков.
Комментируя предложение президента США Дональда Трампа оказать России помощь, Песков заявил: «Это всегда очень хорошо, когда взаимная помощь предлагается». При этом он отметил, что не слышал от Трампа оценки ситуации как «большой проблемы» для России. «По-моему, так не говорилось. Впрочем, я могу ошибаться», – добавил пресс-секретарь.
6 октября Роспотребнадзор сообщил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остается спокойной. Среди контактных лиц выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции, других возбудителей инфекционных заболеваний специалисты не обнаружили. Медицинское наблюдение завершили для 60% контактных лиц.
Роспотребнадзор называл обстановку в регионе стабильной. Ведомство сообщало, что сотруднице Иркутского противочумного института, умершей 2 октября, диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.