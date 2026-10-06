В Кремле ответили по ситуации в Иркутской области

Комментируя предложение президента США Дональда Трампа оказать России помощь, Песков заявил: «Это всегда очень хорошо, когда взаимная помощь предлагается». При этом он отметил, что не слышал от Трампа оценки ситуации как «большой проблемы» для России. «По-моему, так не говорилось. Впрочем, я могу ошибаться», – добавил пресс-секретарь.