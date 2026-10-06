Роспотребнадзор назвал эпидобстановку в Иркутской области спокойной

Медицинское наблюдение завершено для 60% контактных лиц, профилактические мероприятия и наблюдение за остальными продолжаются. По данным Роспотребнадзора, в регионе еженедельно регистрируется около 16 000 случаев ОРВИ. Отмечается, что в последние две недели роста заболеваемости не зафиксировано. Сейчас показатель на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует средним значениям для этого времени года.