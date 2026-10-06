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Роспотребнадзор назвал эпидобстановку в Иркутской области спокойной

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остается спокойной, сообщил Роспотребнадзор.

По итогам лабораторных исследований среди контактных лиц выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции, уточнило ведомство. Других возбудителей инфекционных заболеваний специалисты не обнаружили.

Медицинское наблюдение завершено для 60% контактных лиц, профилактические мероприятия и наблюдение за остальными продолжаются. По данным Роспотребнадзора, в регионе еженедельно регистрируется около 16 000 случаев ОРВИ. Отмечается, что в последние две недели роста заболеваемости не зафиксировано. Сейчас показатель на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует средним значениям для этого времени года.

Кроме того, ведомство сообщило, что в Иркутской области циркулируют респираторные вирусы, характерные для сезона, среди них преобладает риновирус. Также зарегистрированы первые случаи гриппа, в основном типа A(H1N1). Роспотребнадзор подчеркнул, что продолжит следить за ситуацией в регионе.

4 октября Роспотребнадзор также сообщал о спокойной эпидемиологической обстановке в Иркутской области. Ведомстве сделало заявление в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, которая умерла 2 октября. Женщине поставили диагноз «пневмония неустановленной этиологии». Расширенные исследования материала не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью, отметил Роспотребнадзор.

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