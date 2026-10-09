Британских пехотинцев учат применять пожарные шланги для защиты подлодок от БПЛА
Морских пехотинцев в Великобритании обучают использовать пожарные рукава для защиты подводных лодок с ядерным вооружением от атак беспилотников. Об этом пишет The Sun.
По данным издания, струи воды под высоким давлением – единственное «оружие противовоздушной обороны» на подлодках класса Vanguard стоимостью 4 млрд фунтов стерлингов. Подводные лодки оснащены ракетами «Трайдент-2», «которые обладают большей взрывной мощью, чем все бомбы, сброшенные во время Второй мировой войны», отмечает The Sun.
Шланги в материале названы «последней линией обороны». Их укладывают на палубе подводной лодки. На шлангах установлены насадки в форме пистолетной рукоятки, которые помогают морякам целиться в воздушные цели. По словам одного из источников, «приходится использовать то, что есть».
22 сентября The i Paper писала, что Великобритания впервые запустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата. Испытания были проведены «в рамках усилий по противодействию растущей угрозе со стороны России».