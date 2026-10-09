Британских пехотинцев учат применять пожарные шланги для защиты подлодок от БПЛА

Шланги в материале названы «последней линией обороны». Их укладывают на палубе подводной лодки. На шлангах установлены насадки в форме пистолетной рукоятки, которые помогают морякам целиться в воздушные цели. По словам одного из источников, «приходится использовать то, что есть».