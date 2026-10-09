Более 100 000 украинцев могут депортировать из США

TPS позволяет его получателям легально оставаться в США, защищает их от депортации и дает возможность получить разрешение на работу. По данным Politico, часть американских законодателей выступают за полноценное продление защиты для украинцев. Другой рассматриваемый сценарий – отсутствие формального решения администрации. В таком случае статус автоматически продлится еще на шесть месяцев, однако может возникнуть неопределенность с правом его обладателей на работу и учебу.