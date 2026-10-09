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Главная / Политика /

Более 100 000 украинцев могут депортировать из США

Анна Виноградова
Unsplash
Unsplash

Более 100 000 граждан Украины в США могут лишиться временной защиты от депортации после 19 октября, когда истекает действие предоставленного им статуса Temporary Protected Status (TPS). Администрации президента США Дональда Трампа предстоит решить вопрос о его дальнейшем продлении, пишет Politico.

TPS позволяет его получателям легально оставаться в США, защищает их от депортации и дает возможность получить разрешение на работу. По данным Politico, часть американских законодателей выступают за полноценное продление защиты для украинцев. Другой рассматриваемый сценарий – отсутствие формального решения администрации. В таком случае статус автоматически продлится еще на шесть месяцев, однако может возникнуть неопределенность с правом его обладателей на работу и учебу.

Действующий режим TPS для Украины истекает 19 октября 2026 г. В сентябре группа сенаторов от обеих партий внесла законопроект о продлении временной защиты для украинцев до 1 июля 2029 г. Документ пока находится на рассмотрении конгресса.

В июне «Ведомости» писали о рисках прекращения TPS для граждан Украины. Опрошенные газетой эксперты отмечали, что действующий до 19 октября статус украинцев стал в большей степени зависеть от политического решения американской администрации после позиции Верховного суда США по полномочиям властей в отношении TPS.

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