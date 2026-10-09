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Главная / Политика /

Пять человек погибли при падении школьного автобуса со склона в Непале

Татьяна Мозолевская

Пять человек погибли, еще 14 пострадали при падении школьного автобуса со склона в муниципалитете Покхара в Непале. Об этом сообщило агентство RSS.

По данным начальника окружного управления полиции Каски Навина Карки, среди погибших – три девочки, один мальчик и местный житель. Их личности пока не установлены.

Автобус принадлежал школе Kalika English School и перевозил учеников. Пострадавших доставили в Академию медицинских наук Покхары, где им оказывают медицинскую помощь.

В конце сентября семь человек погибли в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. Еще 13 получили травмы. Авария произошла в районе Нурдагы провинции Газиантеп. Пассажирский микроавтобус, следовавший между Хатаем и Газиантепом, столкнулся с легковым автомобилем недалеко от населенного пункта Аджароба. После столкновения микроавтобус опрокинулся на бок, автомобиль получил серьезные повреждения.

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