Пять человек погибли при падении школьного автобуса со склона в Непале

В конце сентября семь человек погибли в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. Еще 13 получили травмы. Авария произошла в районе Нурдагы провинции Газиантеп. Пассажирский микроавтобус, следовавший между Хатаем и Газиантепом, столкнулся с легковым автомобилем недалеко от населенного пункта Аджароба. После столкновения микроавтобус опрокинулся на бок, автомобиль получил серьезные повреждения.