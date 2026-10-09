Гитлер Муссолини победил на выборах мэра в округе Перу

Флорес баллотировался от партии Ahora Nación, которую The Gateway Pundit характеризует как левую. Издание отмечает, что международное внимание к выборам привлекло прежде всего имя кандидата. При этом свидетельств того, что Флорес разделяет политические взгляды Адольфа Гитлера или Бенито Муссолини, нет.