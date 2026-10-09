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Гитлер Муссолини победил на выборах мэра в округе Перу

Анна Виноградова
Galea Lopez / Unsplash
Galea Lopez / Unsplash

Кандидат Гитлер Муссолини Симеон Флорес получил большинство голосов на выборах мэра округа Керопалка в Перу. После обработки 100% протоколов он набрал 229 голосов, или 34,54% действительных бюллетеней, следует из данных Национального управления избирательных процессов Перу (ONPE).

Ближайший соперник Флореса Гаспар Бенильде Осорио Самбрано получил 204 голоса. Занявшая третье место Итала Йована Сантильян Вара набрала 187 голосов, пишет The Gateway Pundit. Таким образом, Флорес опередил ближайшего конкурента на 25 голосов. При этом его избрание еще должно быть формально подтверждено избирательными органами.

Флорес баллотировался от партии Ahora Nación, которую The Gateway Pundit характеризует как левую. Издание отмечает, что международное внимание к выборам привлекло прежде всего имя кандидата. При этом свидетельств того, что Флорес разделяет политические взгляды Адольфа Гитлера или Бенито Муссолини, нет.

Необычные имена встречаются и среди политиков других стран. В Индии одним из наиболее известных политиков штата Тамилнад является Мутхувел Карунанидхи Сталин. В мае он проиграл выборы в собственном округе Колатур впервые за 35 лет политической карьеры. Фамилию в честь советского лидера Иосифа Сталина взял еще отец политика.

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