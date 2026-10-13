Президент Польши обвинил премьера Туска в запугивании граждан войной с РФ

«Уровень угрозы существенно не изменился за последние полгода», – подчеркнул Навроцкий. Он добавил, что знаком с докладами НАТО, однако не может раскрывать их содержание. По его словам, информация, которую Туск озвучивает сейчас, была известна ему еще в начале президентского срока.