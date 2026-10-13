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Президент Польши обвинил премьера Туска в запугивании граждан войной с РФ

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра Дональда Туска в использовании угрозы войны с Россией для достижения политических целей и повышения рейтингов. Об этом он заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По словам Навроцкого, заявления Туска о возможном нападении России на страны НАТО поставили Польшу в сложное положение перед союзниками. Президент отметил, что зарубежные партнеры стали интересоваться, располагает ли Варшава дополнительными сведениями об угрозе.

«Уровень угрозы существенно не изменился за последние полгода», – подчеркнул Навроцкий. Он добавил, что знаком с докладами НАТО, однако не может раскрывать их содержание. По его словам, информация, которую Туск озвучивает сейчас, была известна ему еще в начале президентского срока.

Навроцкий считает, что премьер использует опасения граждан в собственных политических интересах. При этом президент подчеркнул, что Россия представляет угрозу для Польши, поэтому стране необходимо укреплять оборону и сотрудничество с союзниками.

13 сентября Туск заявил об ожидании эскалации конфликта с Россией после обнаружения беспилотников на польско-украинской границе. Он допустил, что удары по Украине могут затронуть территорию Польши, и призвал союзников быть готовыми к возможным угрозам.

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