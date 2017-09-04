«Газпром» продает один из старейших отелей в Красной Поляне

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Если исходить из стоимости за 1 кв. м, то цена адекватная, считает руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова PhotoXpress

Газпром» выставил на продажу принадлежащий ему четырехзвездочный гостиничный комплекс «Пик отель» в Красной Поляне, следует из сообщения компании. Там сказано, что лот включает права долгосрочной аренды двух земельных участков на 4,65 га. На них расположены три гостиницы (суммарно 8630 кв. м) на 106 номеров, пять вилл на 1625 кв. м, семь коттеджей на 1117 кв. м, а также теннисный корт, сауна, детский клуб и конференц-зал на 300 мест. Начальная стоимость комплекса – 1 млрд руб., сказано в сообщении. Дата торгов не указана. На сайте «Пик отеля» говорится, что гостиница закрыта до конца года.

«Пик отель» продается по программе реализации непрофильных активов, уточнил представитель «Газпрома».

1 млрд руб. – вполне рыночная цена за такой актив, поэтому он может заинтересовать как местных, так и федеральных инвесторов, считает владелец Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.