Структура Сбербанка совершила одну из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости Москвы

Она арендовала почти 40 000 кв. м рядом с деловым центром «Москва-сити»

Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: Сбербанк запасся офисами

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Центр Poklonka Place, расположенный на Поклонной улице, был построен в 2014 г. Евгений Разумный / Ведомости

ООО «Аукцион», занимающееся приобретением и продажей недвижимости Сбербанка, арендовало 38 316 кв. м в офисном комплексе Poklonka Place, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к банку и владельцу бизнес-центра – компании «Высота». По их словам, сделка была закрыта в конце 2017 г. «Аукцион» действительно арендовал площади в Poklonka Place для оптимизации размещения сотрудников группы «Сбербанк», говорит представитель банка.

Запросы в «Высоту» остались без ответа. Представители JLL и ILM, которые на сайте Poklonka Place указаны как консультанты объекта, от комментариев отказались.

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