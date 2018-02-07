Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: Сбербанк запасся офисами

Структура Сбербанка совершила одну из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости Москвы

Она арендовала почти 40 000 кв. м рядом с деловым центром «Москва-сити»

ООО «Аукцион», занимающееся приобретением и продажей недвижимости Сбербанка, арендовало 38 316 кв. м в офисном комплексе Poklonka Place, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к банку и владельцу бизнес-центра – компании «Высота». По их словам, сделка была закрыта в конце 2017 г. «Аукцион» действительно арендовал площади в Poklonka Place для оптимизации размещения сотрудников группы «Сбербанк», говорит представитель банка.

Запросы в «Высоту» остались без ответа. Представители JLL и ILM, которые на сайте Poklonka Place указаны как консультанты объекта, от комментариев отказались.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике